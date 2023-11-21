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FOTOS | ¿A Jawy no le gusta tanto Macky como a ella le gusta él?

Esta temporada de Exatlón México ha llamado la atención por la competencia, ¡pero también por las posibles relaciones! Te contamos sobre Macky y Jawy.

Por: Ana Patricia Pérez

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