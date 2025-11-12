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¿Cuál era su verdadera estrategia? Jawy Méndez revela TODO sobre su participación en La Granja VIP
Jawy Méndez reveló datos poco conocidos de su vida a Pedro Sola y confiesa cómo vivió el encierro en La Granja VIP.
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¿Cuándo inició la rivalidad de Jawy con Eleazar Gómez en La Granja VIP? Este fue el momento exacto
La convivencia con Eleazar Gómez 24/7 terminó con la paciencia de Jawy, narró el exgranjero tras su salida del reality show
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Jawy Méndez revela el chismecito más fuerte en exclusiva con Mallezaa
El exgranjero habló sin filtros sobre lo que realmente pasó dentro del reality y sorprendió con detalles que nadie conocía.
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¿Jawy se dejó ganar en los juegos de La Granja VIP? La respuesta que no vimos venir
El desempeño de Jawy durante los juegos en La Granja VIP había despertado cuestionamientos sobre sus intenciones de ganar
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Jawy habló sin filtros de su amistad Manola Díez tras su salida de La Granja VIP: "Me pesa dejarla sola"
Durante una conversación con Mallezaa, Jawy Méndez, el cuarto eliminado de La Granja VIP, contó cómo fue el inicio de su amistad especial con Manola
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Jawy revela que sí hizo alianza con una de las participantes antes de entrar a La Granja VIP: ¿qué salió mal?
A pesar de que tenía un ambicioso plan pensado para llegar a la final de La Granja VIP, la dupla con esta granjera no logró consolidarse, ¿de quién se trata?
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"Me daba consejos, me escuchaba" Manola Díez resiente la ausencia de Jawy Méndez
Después de la eliminación de Jawy Méndez muchos quedaron bastante tocados por su ausencia, entre ellas Manola Díez, quien se puso a llorar mientras se arregla para La Gala.
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Kim Shantal LLORA DESCONSOLADA por su primera noche como peón y la salida de Jawy. "Lo odio, no quiero dormir ahí"
“Me duele toda la espalda, todos los huesos”, dijo Kim Shantal en medio del llanto, luego de pasar su primera noche como peón de La Granja VIP.
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La Granja VIP | Entrevista exclusiva con Jawy Méndez, el cuarto eliminado
El exgranjero abre su corazón y nos cuenta cómo vivió su salida y qué aprendió dentro del reality.
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La Granja VIP | Jawy Méndez se convierte en el cuarto eliminado de La Granja VIP
Entre lágrimas y emoción, se revela al primer salvado y Jawy abandona la competencia con el corazón en las manos.
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