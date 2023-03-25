“A mí me decepciona porque hay maneras de ganar y de perder": Jazmín sobre Koke y Andrés.

Nuestro querido Carlos Chicken Muñoz ha convertido su espacio ‘De Lo Que UNO Se Entera’ en un lugar donde los famosos, atletas, conductores y cantantes revelan sus pensamientos más ocultos. Ahora fue el turno de nuestra querida Jazmín Hernández.

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La atleta de Exatlón All Star reveló la opinión que tiene sobre algunos de sus compañeros del equipo azul, pues si bien hay algunas amistades muy grandes entre ellos, no todos son de su agrado, pues tiene varios motivos para tener esa opinión.

¿Cuáles son los atletas que decepcionaron a Jazmín en Exatlón All Star?

Para nada es un secreto que las actitudes que en varias ocasiones ha tomado Koke Guerrero no son del agrado de todos. La leyenda del equipo rojo menciona que personas así de burlonas son bastante desagradables.

A mí me decepciona un poquito, porque hay maneras, pues de ganar o perder. Las porras y esto se vale, pero ya es como comentarios más directos. Punto muy importante que seguro vieron, cuando jugó Dynamom contra Natali, antes de salir, ni siquiera habían competido, ni siquiera habían ganado y dijo: ‘Que empiece la masacre’. Llega, le va mal y mete el perfect y todos así de: ‘Hicimos perfect’, nosotros también vamos a festejar

Sin embargo, hay otro atleta que desde su punto de vista es mucho más burlón que Koke, se refiere a las actitudes que ha tomado en su momento Andrés Fierro.

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Es más burlón el ‘Velociraptor’, ya llegó otro que le dijo: ‘Comper que hay te voy’

Además, Jazmín se tomó un momento para confirmar que ha sido el mejor refuerzo en la historia de Exatlón México y en las temporadas con más nivel.