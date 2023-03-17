“Allá trabajamos 5 años sin goce de sueldo": Horacio recuerda el amargo momento con “Desde Gayola”.

Un programa que revolucionó la manera de ver la televisión en México, es sin duda "Desde Gayola". La emisión encabezada por nuestro querido Horacio Villalobos que se transmitía por cable.

En exclusiva para el podcast De lo que UNO se entera, Horacitu nos compartió que trabajó en el programa que él creó junto a su equipo de trabajo durante cinco años, pero lo impactante fue cuando reveló que lo hizo sin goce de sueldo.

Todo inició cuando nuestro titular Carlos "Chicken" Muñoz le preguntó al querido presentador de Venga la Alegría su experiencia en otras empresas. "De trabajar en Televisa a MVS y TV Azteca, debe haber marcadas diferencias ¿no?", preguntó a Horacio quien respondió hablando sobre lo que vivió en sus anteriores trabajos.

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"En Televisa nunca reconocieron nuestro trabajo, cuando se dieron cuenta que éramos exitosos lejos de apoyarnos y darnos presupuesto para hacer el programa, porque lo hacíamos con nada, me querían quitar los derechos", comentó Horacitu.

"Nosotros hicimos en Telehit cinco episodios, inocentemente pensando que me pasarían a otro canal. Le fui a presentar a un ejecutivo los programas en dvd", añadió Horacio quien reveló que cuando se dieron cuenta que su programa era un éxito, quisieron hacerlo firmar un contrato para que cediera los derechos de su proyecto.

"No me pagaron un pin... peso", finalizó.