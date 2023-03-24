Jazmín revela sorprendente secreto sobre Mati: “Sí estaba preocupada”.

Este viernes tuvimos una nueva emisión de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ con nuestro querido Carlos Chicken Muñoz, quien sorprendió a los millones de fans de Exatlón All Star, pues tuvo como invitada a la leyenda del equipo rojo Jazmín Hernández, Rugby Girl, quien hace poco quedó eliminada del reality deportivo.

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La joven atleta, que es una de las mejores que ha participado en la aventura más colosal de la televisión mexicana, reveló un gran secreto de su amiga Mati Álvarez, mismo que dejó sin palabras a los seguidores de la multicampeona de Exatlón.

¿Cuál es el secreto de Mati que reveló Jazmín Hernández?

Para nadie es una sorpresa que estar en Exatlón All Star es un privilegio, pero también un reto que no todos pueden enfrentar, pero todo parece indicar que Mati la pasó muy mal en la última edición, por eso ahora tiene una gran sed de revancha.

Al final es un año, parece fácil decirlo, entre una temporada y otra, pero es un año de vivencias, de experiencias y ahora yo sé y lo he platicado con Mati que la pasó mal en ese All Star pasado. La pasó mal y ahora me decía; ‘No manches, me siento en paz, ahorita estoy disfrutando’, obviamente a veces puedo llegar a entender a Mati, no en la presión, pero quieras o no, al campeón la gente quiere que dé puntos, que gane, que sea líder

En medio de toda la presión que puede sentir Mati por ser la mejor en la historia de Exatlón All Star, Jazmín ha tenido que platicar en más de una ocasión con ella para aclararle que nadie le iba a exigir un esfuerzo extra, para que pueda dar su mejor versión.

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