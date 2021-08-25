¿Qué significado tiene soñar con tu jefe?

Si soñaste con tu jefe, su significado simboliza nuestra propia capacidad de hacernos cargo de algo, tomar decisiones difíciles y nuestro concepto de autoridad, entre otras interpretaciones.

La figura de un líder en un sueño depende mucho qué percepción tenemos de esa persona, a continuación te señalamos lo que significa cada caso exacto al soñar con tu jefe, según La Opinión.

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Sueños con tu jefe

Si solo sueñas con él, representa que tendrás éxito o que más trabajo se avecina para ti. Si te despide tu jefe, representa sentimientos y pensamientos que te han hecho sufrir. Si te enamoras de él, significa que en tu entorno laboral estás tranquilo y que tus superiores confían en ti.

Cuando tu superior te recontrata en el trabajo simboliza una figura paterna, por lo que indica que recibirás más responsabilidades en tu familia o en tu círculo de amigos. En cambio, si discutes con él, simboliza la manifestación de alguna relación.

Si sueñas que eres el jefe, se intepreta como un gran deseo por escalar en tu trabajo y que estás listo para recibir más responsabilidades. Si en tus sueños ves un nuevo jefe, es una señal de que pronto sucederán grandes cosas en tu vida.

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