FOTOS | ¿Juan Rivera amenazó a los hijos de Jenni Rivera?

El conflicto de la dinastía Rivera ha escalado a un nivel inimaginable, pues ahora presuntamente algunos de sus integrantes han comenzado a amedrentar a los hijos de la ‘Diva de la Banda’ .

Jenicka López, la hija menor de Jenni Rivera, denunció en sus redes sociales supuestas amenazas en contra de ella, su familia y hermanos por parte de su tío Juan Rivera y a su esposa Brenda.

“Para que sepan, si algo nos pasa a mi familia y a mí, a mi hermana y a nosotros, Brenda y Juan Rivera nos amenazaron esta noche”, se lee en el primer post que publico. Minutos más tarde agregó: “Otra llamada telefónica manipuladora para agregar al libro de registros”, mensajes escritos en inglés.

Cabe recordar que antes de recibir estas supuestas amenazas, Jenicka habló sobre los conflictos que se suscitaron luego de la auditoria que se les realizó a las empresas de su madre Jenni Rivera Enterprises y Jenni Rivera Fashion por supuestos manejos ilícitos de sus parientes.

El único que apoya a las hijas de la ‘Gran señora’ es su tío Lupillo Rivera, quien también ha lanzado declaraciones en contra de su hermano Juan, asegurando que él y sus hijos, así como otros miembros de la familia rivera recibían cheques provenientes de las empresas que dejó su hermana Jenni.

