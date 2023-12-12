Jennifer Aniston revela que habló con Matthew Perry el día de su muerte: estos fueron los mensajes

Más de un mes ha pasado desde que murió Matthew Perry, actor que formara parte de la exitosa serie “Friends”; sin embargo, la causa de su muerte sigue siendo una incógnita pues no ha sido revelada.

Durante este tiempo, sus compañeros de reparto en “Friends”, le ha rendido homenaje de diferentes maneras, incluso le han dedicado emotivas palabras para despedirse de su amigo y compañero de profesión, tal es el caso de Jennifer Aniston.

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Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

¿Qué dijo Jennifer Aniston? Jennifer Aniston, una de sus mejores amigas, reveló que el finado actor le envió un mensaje el 28 de octubre, horas antes de su muerte.

¿Qué le dijo Matthew Perry en esos mensajes?

Jennifer Aniston confesó que el día de la muerte de Matthew Perry se estuvieron mandando mensajes. “Estaba literalmente enviándole mensajes de texto esa mañana, el gracioso Matty. No sentía dolor. No estaba luchando”, dijo la actriz a Variety.

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La actriz enfatizó que Matthew Perry se encontraba en un buen lugar antes de su muerte y quería ser recordado de esa forma. “Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé”.

¿Jennifer Anniston extraña a Matthew Perry?

La guapa y talentosa actriz aseguró que Matthew “trabajó muy duro. Realmente tuvo que enfrentarse a una situación difícil. Lo extraño muchísimo. Todos lo hacemos. Vaya, nos hizo reír mucho”.

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¿Cómo se despidió de su amigo?

En noviembre pasado, Aniston le dio el último adiós a su compañero Matthew Perry con un emotivo mensaje: “Oh, vaya, esto ha sido profundo… Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una ola de emociones que nunca antes había experimentado… Todos experimentamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de la vida o pérdida del amor. Ser capaz de SENTARTE realmente en este dolor te permite sentir momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y lo amábamos profundamente”.

“Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la ‘risa’ pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si logró justamente eso. Nos hizo reír a todos. Y reíste mucho. Matty, te amo mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor”, publicó.