Jennifer Lopez rompe el silencio sobre su separación de Alex Rodriguez. La actriz y cantante confesó que ahora las cosas “comienzan a ponerse en su lugar”.

‘La Diva del Bronx’ habló por primera vez de su ruptura con el ex beisbolista ocurrida meses atrás y desde entonces ha emprendido cambios en su vida.

Fue en ‘The Ebro show’ donde aseguró que “llegas a ese punto en el que dices: esto no es para mí, hay algo que no me hace sentir bien o tengo que cambiar algo”.

“Yo soy la responsable de esto y nadie más. Una vez que me di cuenta de eso, (sucedieron) cosas. Pasaron cosas que no esperas que sucedan”, señaló sin abundar en detalles.

En mi vida, como le sucede a todo el mundo, han habido momentos en los que no estoy feliz. Aunque sea buena escondiéndolo de cara al público, todos tenemos bastante con lo nuestro

Jennifer Lopez “abrió los ojos” en República Dominicana

En otra reciente entrevista, la cantante aseguró que el proceso de abrir los ojos ocurrió en República Dominicana, durante el rodaje de la cinta ‘Shotgun Wedding’, pues se sintió bien estando sola.

Apenas el 15 de abril de este año ‘La Diva del Bronx’ confirmó que su relación con A-Rod había finalizado, pero la noticia circuló desde semanas atrás.

