“¿Cuándo dije que era una relación?” Jessica habla del supuesto romance con Aarón.

Las cosas se han puesto un poco complicadas dentro de las playas de Survivor México, donde todos los participantes quieren sobrevivir. Lamentablemente, el viernes pasado Jessica fue la última eliminada del reality.

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Luego de una importante participación, Jessica llegó a ‘De Lo Que UNO Se Entera’, donde fue entrevistada por Carlos ‘Chicken’ Muñoz, quien también tuvo una gran experiencia en Survivor México, aunque nunca tuvo rumores de un romance.

¿Jessica tuvo un romance con Aarón?

Dentro de las playas de Survivor México todo puede pasar, hasta un romance o al menos esos fueron los rumores que rodearon a Jessica y Aarón, por lo que la joven decidió romper el silencio al respecto.

¿Cuándo yo dije que era una relación para mí Aarón? Jamás, ¿él lo dijo?, entonces cuando salga le preguntan, porque yo nunca supe, si fue mi novio o no, a mí nunca me propusieron nada

Además, la joven sobreviviente aseguró que no fue parte de una estrategia para poder seguir dentro de Survivor México.

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