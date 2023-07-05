“Me voy a morir… no podía respirar": Bárbara Falconi habla de la crisis de salud que vivió en Survivor.

El pasado viernes, todos fuimos testigos de la eliminación de Bárbara Falconi en las playas de Survivor México, donde pasó por momentos muy complicados durante su estancia.

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Todos y cada uno de esos detalles los reveló en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, donde fue entrevistada por nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

¿Qué pasó en realidad con Bárbara en Survivor México?

De acuerdo con las palabras de Bárbara Falconi, estaba teniendo una gran experiencia dentro de las playas de Survivor México, pero de un momento a otro, las cosas cambiaron para ella, aunque estuvo relacionado a sus diferencias con Pablo.

De verdad estaba muy bien, yo era la única que no estaba sufriendo y de repente pasó Dios o mi ángel y dijo ‘Te vas a tu casa’

La sobreviviente, reveló en exclusiva que estuvo cerca de morir, ya que tuvo graves complicaciones de salud que pusieron en riesgo su vida.

Muy feo porque amanecí mareada, ya llevaba varios días con el mareo Survivor. No desayunamos ese día, no nos dio tiempo fue así de ‘Ya nos vamos ahorita’, no hicimos el arroz; entonces, mareada y luego tomé café, porque ganamos café nosotros, entonces me aventé café, yo con el café aquí y en todos lados, me da taquicardia y me pongo muy mal…

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Salí, me empecé a sentir mal y le dije a Adianez: ‘No puedo respirar, no puedo respirar’, me voy a morir y fue cuando le dijo ‘cárgala’ y ahí fue cuando empecé a desvanecerme y dije ‘No te puedes desmayar, respira, respira’, pero no podía respirar y empecé a sentir como hormigueo. De repente el brazo izquierdo me dolía horrible y dije: ‘Me va a dar un paro, me voy a morir’

La joven, aseguró que nunca había sentido algo así, por lo que tuvo que llegar al hospital, donde fue atendida de emergencia.