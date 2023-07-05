“Sin nosotros son muy aburridas sus campañas": Los candidatos no se salvan de entrar al ‘jardín votánico’ de Campañeando.

Cada día estamos más cerca de la temporada de elecciones, por lo que Mónica Garza y Carolina Rocha estuvieron con Carlos ‘Chicken’ Muñoz en ‘De Lo Que UNO Se Entera’, donde revelaron que ya están listas para una nueva temporada de ‘Campañeando’.

¿Qué sorpresas tienen preparadas para nosotros en ‘Campañeando’?

Mónica Garza y Carolina Rocha comentaron que van a darle el toque divertido a las campañas; además, revelaron que se integra un nuevo compañero al programa.

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Sobretodo para los candidatos, porque sin nosotros, son muy aburridas sus campañas, la verdad que necesitan de la creatividad de Caro, de Daniel Sangeado, Vicente Gálvez, de ‘Campañeando’ en general y de un nuevo campañante, que va a tener intervenciones, la ‘gobernivora’

"Fíjate que cada ‘Campañeando' hemos estado en distintos lugares, el primero fue con la gran silla, tuvimos ring de lucha, tuvimos un circo, un quirófano, porque los íbamos a diseccionar y ahora tendremos un jardín votánico, con ‘V’ de voy y también con ‘V’ de ve tu a saber qué nos depara el destino".

Fiel a su estilo, las periodistas han asegurado que van a sacar todos los datos de las campañas, pues es un mar de información por todos lados.

Son una especie, son una fauna, incluso como una hiedra trepadora, los candidatos y ahí, vamos a no dejar pasar por la libre a más de mil candidatos, porque son más de dos mil cargos…

Dejaron en claro que van a hablar de los temas de moda, entre ellos las famosas encuestas que se han popularizado últimamente.

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