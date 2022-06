¿Qué pasa si Amber Heard no tiene dinero para pagarle a Johnny Depp?

La abogada Sandra Hoyos se enlazó esta tarde a nuestro foro de Ventaneando para hablar del fallo a favor de Johnny Depp en su juicio por difamación contra Amber Heard.

“Fue un caso muy difícil de comprobar para ambas partes, pero sabemos que la parte de Johnny Depp triunfó porque las evidencias eran contundentes: no existían señas de abuso físico. La abogada de Johnny Depp pudo comprobar que muchas de las evidencias estaban alteradas por el equipo de Amber Heard. Ella fue su peor enemiga durante todo este proceso”, declaró a este programa.

Además, la experta en leyes confesó que la actitud de Johnny Depp para responder jugó a su favor.

“No es simplemente que el jurado fue parcial con él porque es famoso, sino que no se pudo comprobar con evidencia contundente, que estos actos sucedieron. Fue muy creíble, contestaba pausado, no se veía alterado, no se veía a la defensiva. Amber se estaba victimizando, no era una historia creíble y las evidencias no concordaban con lo que ella decía”, expresó.

Esta decisión a favor de Johnny Depp es un precedente peligroso para el movimiento Me Too, pues “va a hacer a las mujeres pensarlo dos veces antes de salir a hacer un tipo de acción en contra de alguien”, dijo Sandra Hoyos.

Ya saben que pueden existir represalias. Si las evidencias no son contundentes es mejor no hacerlo

¿Qué pasa si Amber Heard no puede pagarle a Johnny Depp?

Sandra Hoyos también habla de las recientes declaraciones de la abogada de Amber Heard, respecto a que la actriz de Aquaman no tiene dinero para pagarle a Johnny Depp.

“Estamos escuchando rumores de que ella no tiene dinero para pagar lo que debe. Lo que va a suceder es que, cualquier trabajo que ella tenga a futuro, Johnny tiene derecho de adquirir esos fondos para él y no para ella. Él fue muy claro que solo quería limpiar su nombre”, concluyó.

