Todo lo que tienes que saber del especial de Jonas Brothers en Netflix.

Jonas Brothers Family Roast llegó esta misma mañana a Netflix para destapar grandes secretos de los hermanos Joe, Nick y Kevin.

Los tres artistas, quienes se convirtieron en estrellas del pop en los dosmil, regresan bajo la dirección de Alex Van Wagner con producción de James Longman, Emma Conway y Gabe Turner para hacerte pasar horas de diversión.

El programa pretende ventilar los secretos jamás contados de los intérpretes de Sucker a través de canciones, videos, sketches, entrevistas con sus familiares y dinámicas en el mismo show.

Los propios Jonas Brothers y Lauren Greenberg, conocida por su trabajo en The Late Late Show, estuvieron a cargo el guion de esta producción.

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Revelan el elenco completo de 'Jonas Brothers Family Roast'

Jonas Brothers Family Roast no solo contará con la presencia de Joe, Nick y Kevin, ya que Kenan Thompson, Priyanka Chopra, Danielle Jonas, Sophie Turner, Lilly Singh, Pete Davison y hasta Frankie Jonas estarán presentes.

Esposas, amigos, familiares y otros actores invitados ventilarán los secretos nunca antes contados de la banda pop que marcó a toda una generación.

“Sí, reservé terapia para el lunes por la mañana”, expresó Nick Jonas para el programa Daily Pop de E! News sobre las dificultades de grabar el programa.

Jonas Brothers Family Roast ya está disponible en Netflix en idioma en inglés con subtítulos en español. Serás testigo de un repaso por la adolescencia, juventud y etapa madura de los artistas estadounidenses que rompieron fronteras.

“Nadie puede sacarte tanto de quicio como tu familia”, subraya el lema del nuevo programa supervisado por los Jonas Brothers y su familia.

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