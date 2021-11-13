¿Jorge Corrales enfrenta una crisis con Kika Edgar? Él lo revela.

Jorge Corrales, integrante de la agrupación Playa Limbo, aseguró a Ventaneando que su matrimonio con la actriz Kika Edgar va viento en popa.

Jorge reconoció que entre ellos últimamente ha habido ciertas diferencias y nos confesó por qué.

Todo bien en casa. En nuestro trabajo siempre estamos rodeados de gente, pero está bien tener amistades porque son los que te van a soportar en los momentos difíciles

La distancia no es impedimento para seguir construyendo una sólida historia de amor.

Llevamos una relación muy fuerte a pesar de la distancia. Yo estuve de gira por España y mi esposa estuvo varios meses en Colombia. Ya faltan como tres o cuatro semanas para estar juntos como familia y disfrutarnos

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¿Jorge Corrales atraviesa crisis marital con Kika Edgar?

Jorge Corrales negó problemas con su esposa, pero sí habló de sus pequeñas diferencias en el ámbito laboral.

Tenemos una muy buena relación. A parte de esposos, somos amigos y compartimos todo. El siguiente año va a lanzar un disco que yo le produje, entonces también tenemos una relación de trabajo que hemos llevado con dificultades

No es tan fácil trabajar con mi esposa, ella tiene gustos súper definidos, pero nada más en la cuestión de trabajo, todo lo demás bien

Playa Limbo se encuentra promocionando su sencillo Catrina, el que por cierto fue muy bien recibido en su gira en España, Amarillo Tour.

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