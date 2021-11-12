Mayeli Alonso y Lupillo Rivera tienen incómodo reencuentro. (VIDEO)

La alfombra roja de Los Premios de la Radio fue el escenario de un encuentro inesperado y algo incómodo, el cual fue protagonizado por Lupillo Rivera y su exesposa, Mayeli Alonso.

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El llamado 'Toro del corrido' llegó primero de la mano de su actual esposa Giselle Soto; minutos después arribó Mayeli pero, ¿acaso se cruzaron tras bambalinas?

No, de hecho me lo topé hace rato afuera, pero pues no. No tuvimos contacto visual; si me lo topo, la verdad, no creo que lo salude. No porque estoy en la industria tengo que saludar a una persona que de corazón no lo voy a hacer

Pero, ¿qué sintió Mayeli Alonso al verlo del brazo de otra mujer?

Pues se siente muy bonito, me da mucho gusto verlo feliz y verlo contento, que ya no esté de amargado, tirándome en sus canciones, verdad; entonces pues ya está feliz

La reacción de Lupillo Rivera y Chiquis

El que no abordó el tema fue Lupillo Rivera, aunque de lo que sí habló fue de que ya hizo las paces con su sobrina Chiquis Rivera, de quien estuvo distanciado.

Ya, siempre

Chiquis Rivera también habló sobre el mismo tema.

¡Ay, sí! Ya tenemos tiempo, mi tío Lupe y yo hablamos de ciertas cosas, me da gusto que esté bien y aquí estoy para apoyarlo

Esta vez fue más cautelosa al abordar su divorcio de Lorenzo Méndez, a quien se le señala de no haber entregado sus estados financieros para proceder al divorcio.

Pues, bueno, pregúntale a él. Yo estoy esperando que firmen, es lo único que puedo decir

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