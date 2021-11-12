Carmen Salinas fue encontrada por familiares desmayada en el baño.

Carmen Plascencia Suárez, nieta de Carmen Salinas, se comunicó a nuestro programa Ventaneando para narrar el traslado de su abuelita al hospital.

La joven contó que la actriz llegó de trabajar, cenó, vio una telenovela y se desmayó cuando entró a bañarse.

Sucedió ayer por la noche después de que mi abuelita regresó de trabajar. Cenó, estaba viendo la tele e hizo su rutina que es bañarse para poder levantarse al otro día a trabajar…

La encontraron desmayada en el baño, así que llamamos a una ambulancia y la trajimos al hospital de urgencia. Ella estaba inconsciente, la internaron por los síntomas que presentaba, todo parecía ser un accidente cerebrovascular

Carmen Plascencia describió el momento como un “evento inesperado”, pues la artista estaba en perfecto estado de salud antes del desmayo.

Le hicieron una tomografía y ahora está en terapia intensiva. Mi abuelita sufría de presión alta, pero tomaba todos sus medicamentos; fue un evento inesperado

Está intubada porque necesita ventilador. Está con medicamentos para el dolor, pero no está sedada. Está estable, pero en una situación muy delicada

“Para mi abuelita el tema de la muerte es muy delicado”, concluyó la nieta de Carmen Salinas.

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Hija de Carmen Salinas actualiza el estado de salud de la actriz

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, confesó que su mamá llegó cansada de trabajar; sin embargo nadie esperó su repentino desmayo.

Yo vi cuando llegó mi mamá de la grabación de su novela en la noche. Sí llegó muy cansada como siempre, pero llegó directo a cenar, estaba jugando con su nieto y después se subió a desmaquillarse y todo eso. Se metió a bañar, pero las muchachas se dieron cuenta que no salía pronto y se dieron cuenta que estaba desmayada en el baño

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