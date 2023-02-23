¿Jorge Medina tiene una relación extramarital desde hace 15 años?

Hace unos días se especuló que el cantante Jorge Medina, aparentemente, mantenía una relación extramarital desde hace 15 años con una misteriosa mujer quien, a su vez, le exigía tener hijos por lo que el cantante se encontraba en una situación complicada.

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Está casado desde hace 30 años y tiene hijos adolescentes, pero qué opina el propio cantante sobre este rumor que podría amenazar su matrimonio. En exclusiva para Ventaneando, rompe el silencio.

Yo estoy casado hace 30 años, porque tengo algo bueno, mi familia entiende que la presión, pues es parte del trabajo, yo tengo que saber manejarla y todo ese rollo y, eso hace a las parejas duraderas. Detrás de un gran hombre, si es que así lo piensan, ahí yo tengo una gran mujer, la mujer y el hombre no nacieron para entenderse, nacieron para quererse

Tenemos muchos defectos y somos una familia que trabaja en terapia un buen de cosas, yo soy quien soy, no me parezco a nadie, no niego nada, dijeron los Tigres del Norte ‘De muchas cosas me acusan y nada se ha comprobado’ No, la verdad es que vivimos diferentes etapas, hay que caer en ellas para que no te cuenten, la mujer muy complicada, ya quisiera poder con la mujer que tengo, o sea como para que me estén achacando cosas que ni al caso

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O sea, si me va a mantener y me va a dar una feria, acepto, ahorita están los tiempos para patrocinadores, así que ya sabes. Estábamos en Santa Mónica, cuando vi la publicación yo sé la enseñé en Facebook, pero eso siempre ha pasado, no soy un santo, yo no floto sobre las nubes, ni nada de eso, pero trato de ser un buen ejemplo ahorita para mis hijos, principalmente, y después para los chavos

¿Cómo reaccionó su esposa a los rumores? Y, para callar rumores, fue la propia esposa quien lo sorprendió en el escenario, durante el show que ofreció en el marco del carnaval de Mazatlán, al subir con un ramo de rosas.

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