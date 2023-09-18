Jornada laboral en México: ¿Por qué el 18 de septiembre es clave para aprobar la reforma?

Pueden existir personas que crean que en los días próximos, no hay motivos para creer que podamos vivir un momento histórico, pero se equivocan. La realidad es que el próximo lunes 18 de septiembre, es un día clave para aprobar la reforma de la jornada laboral en México y, aquí te contaremos los motivos del caso.

Vivimos en un mundo que ha ido cambiando en muchos aspectos y lógicamente, en lo concerniente al espacio laboral, en algún momento iba a tener algún intento de reforma o modificación. Y digamos también, que esto no es algo particularmente extraño, pues ya muchos países han probado este sistema y han tenido resultados positivos con ellos: España, Gran Bretaña y Emiratos Árabes Unidos.

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Esta es una demanda que las generaciones más jóvenes apoyan en un número considerable, algo entendible, si tenemos en cuenta que hemos crecido con un sistema de trabajo que, evidentemente, no cumplió plenamente con las necesidades y gustos de la gente. Pues bien, con todo este escenario, es que estamos a muy pocas horas de lo que puede ser un día importante.

¿Por qué el 18 de septiembre es una jornada clave para aprobar la reforma de la jornada laboral en México?

Susana Prieto Terrazas e Ignacio Mier Velasco, integrantes del Poder Legislativo que impulsaron este proyecto de ley, confirmaron que el próximo lunes la Junta de Coordinación Política, se reunirá y confirmará los días en los que esta medida pasará a Pleno, para que con ello quede claro el destino de la propuesta en cuestión.

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Recordemos que, para que se apruebe este proyecto que pretende llevar la jornada laboral semanal de 48 horas a 40, esto requiere del voto positivo de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados.