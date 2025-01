Así ha sido la polémica de Eugenio Derbez y Selena Gomez

La reciente controversia entre Eugenio Derbez y Selena Gomez sigue siendo tema de conversación tras el éxito de la película ‘Emilia Pérez’ en los Globos de Oro, donde ganó en las categorías de mejor película musical o de comedia y filme de habla no inglesa. Sin embargo, las críticas hacia el desempeño de la cantante y actriz estadounidense han desatado una serie de intercambios entre ambos artistas.

¿Cómo comenzó la polémica de Eugenio Derbez y Selena Gomez?

Todo inició cuando Eugenio Derbez, en una entrevista con la creadora de contenido Gaby Meza, calificó como “indefendible” la actuación de Selena Gomez en la película. Según Derbez, su pronunciación en español y su interpretación no estuvieron a la altura de lo esperado.

La respuesta de Selena Gomez no tardó en llegar a través de la plataforma TikTok: “Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”. Ante esto, Derbez ofreció una disculpa pública, admitiendo que sus comentarios fueron “descuidados” y reconociendo el valor de la carrera de Gómez.

Las últimas declaraciones de Derbez

Recientemente, Eugenio Derbez habló con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, asegurando que no debió criticar a Selena Gomez: “Es como opinar de un partido de fútbol; te puede gustar o no, pero eso no significa que no admires a la persona”.

Derbez también agradeció el respaldo de Susana Zabaleta, quien coincidió con su opinión sobre Emilia Pérez. Finalizó enviando un mensaje a Selena Gomez: “La quiero mucho, la admiro mucho y le deseo lo mejor”.



Para finalizar, hay que decir que la polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gomez nos deja claro que incluso en las críticas, el respeto y la admiración pueden prevalecer.

