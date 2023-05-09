Victoria Ruffo solamente viajaría con los Derbez por mucho dinero.

Después de que dijera que, sí se uniría al proyecto ‘De viaje con los Derbez’, Victoria Ruffo deja claro que cobra muy caro y solo con varios ceros, viajaría con Eugenio Derbez, padre de su hijo José Eduardo Derbez y el resto de su familia.

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Es que él fue el primero que me dijo, ya deberías de cobrar por lágrima, le digo ‘Pues sí, ya’ pero no quiere ser mi representante el canijo, ahorita no, porque le está yendo bastante bien, gracias a Dios, está trabajando mucho y está haciendo cosas padres

Yo sí, claro, por supuesto

¿Le gustaría ser abuela pronto?

A propósito de José Eduardo, Victoria reaccionó al video que su nuera Paola Dalay, publicó hace unos días, diciendo que, si para celebrar el 10 de mayo iba a querer rosas o un nieto, la actriz advirtió que, de ser así, ella no cuidaría al bebé.

Ahorita, también le digo, yo creo que ellos tienen que vivir su vida y en el momento que decidan tener hijos, ahora sí que es bronca de ellos, no mía; entonces, pues nada más cuentan con mi bendición

Yo por eso digo, tengan a sus hijos y ahí cuídenlos ustedes ¿yo, por qué?, yo con mis hijos. Mi papito, en paz descanse, también decía ‘A mí me encanta cuando lloran los niños’ ‘Ay papá, cómo eres’ ‘Sí, porque luego vienen las mamás y se los llevan’ ‘entonces, que llore y ya venga la mamá’

¿Cómo enfrenta la muerte de su mamá?

Victoria Ruffo, recurre a la terapia ocupacional para aliviar el dolor de haber perdido a su madre, Guadalupe Moreno.

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