Como recordaremos, el pasado 15 de febrero de 2025, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Delay fue bautizada en una emotiva ceremonia en la Ciudad de México. La madrina de la pequeña Tessa fue Victoria Fayad, hermana del actor, mientras que su amigo Gilberto Loyo fue el padrino.

Sin embargo, algo que llamó la atención de todos en el mundo del espectáculo fue la familia Derbez , es decir, Eugenio y sus hijos, no asistieron a dicha celebración, lo que ocasionó que comenzaran rumores acerca de una posible fractura en la relación de la familia. No obstante, el mismo José Eduardo ha salido a aclarar la situación.

El baby shower de la hija de José Eduardo ¡Sin los Derbez! [VIDEO] Maribel Guardia fue una de las invitadas especiales en el baby Shower de la hija de José Eduardo Derbez, al cual no asistió la familia paterna del actor.

Te puede interesar: Vadhir Derbez revela qué pasará con la herencia de Eugenio Derbez

¿José Eduardo está sentido con la familia Derbez por no asistir al bautizo de su hija?

En un encuentro con los medios de comunicación, José Eduardo reveló que no hay resentimiento porque sus hermanos y su papá no asistieron al bautizo de su hija Tessa: “Mira, a ver, somos personas que somos cero sentidas por muchas cosas”, mencionó y posteriormente agregó lo siguiente: “Sabemos nuestras agendas, nuestros tiempos, nuestro trabajo, yo lo hablé con ellos, porque de verdad ellos estaban bien bien angustiados de no poder ir”.

Por su parte, Vadhir Derbez en tono de broma reveló que la invitación al bautizo fue con muy poco tiempo de anticipación, pero que posteriormente invitó a su hermano junto a su familia a Los Ángeles: “Después del bautizo, José Eduardo, yo lo invité personalmente, pagué su boleto para que fuera a Los Ángeles, a él, a Paola, la chamaca y ya”.

¿Cómo es a relación de la familia Derbez?

Es importante mencionar que los dos actores coincidieron en que la relación familiar es buena , y a pesar de que no pudieron ir a la fiesta, siguen igual de unidos: “Les dije, güey, lo entiendo perfecto, se lo dije a toda la familia, entiendo que es muy difícil en las agendas, no pasa nada, o sea el cariño está, el amor está y no por eso va a cambiar nada”, sentenció José Eduardo.