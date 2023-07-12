Sylvia Pasquel tiene galán libre de los compromisos y de etiquetas.

Que guardadito se lo tenía, pues resulta que Sylvia Pasquel, aunque está soltera, no está sola y confesó a Ventaneando, que tiene un galán con quien disfrutar y sin ningún compromiso, a quien conoció nada menos, que en una de las aplicaciones para conseguir pareja.

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Tengo un amigo novio que cuando queremos nos vemos y cuando no, no; no hay obligación y así está padre. Sí, ya tengo un rato. En el Tinder, sí en el Tinder, es que cuando hice la serie, la de Reinas, me pusieron en mi teléfono el Tinder, porque había una dinámica que yo me inscribía en el Tinder y como yo no manejo esas aplicaciones, pues ahí se quedó en el teléfono, ya empecé a ver y empecé a darle like a algunos, a desechar a otros

Tengo varios amigos de Tinder, muy buena onda, tuve suerte, uno que es mi amigo novio y los demás son amigos. No tiene caso que estemos dándonos publicidad, la verdad no, estamos bien así

¿Cómo es su relación de pareja?

Y recalcó que, no por tener 72 años de edad, su vida íntima tiene que llegar a su fin.

Hay una generación que estaba debajo de nosotros que, cree que porque llegas a cumplir años, ya no pasa nada sexualmente, ya no hay libido, ya no hay placer, que ya no hay gusto, que ya no hay deseos y eso es mentira, sí sigue uno teniendo los deseos, sí sigue teniendo uno las ganas de hacer el amor y sientes

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