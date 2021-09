¿Cuál es el estado de salud de Luis de Alba tras su cirugía?

Luis de Alba agradeció el cariño de toda la gente que lo apoyó.

El querido Luis de Alba se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando para hablar de su estado de salud después de ser operado en el Hospital Country 2000 de Guadalajara.

El querido comediante se dijo agradecido por todas las muestras de cariño que recibió de sus fanáticos y colegas del medio del espectáculo.

“Estoy perfectamente bien, la verdad, esto ha sido como muy rápido, desde la caída, los dolores, el viaje por carretera de diez horas que fue horrible con todos los huesos rotos, pero sabiendo que el señor no se equivoca nunca”, expresó el artista a nuestra querida Pati Chapoy.

“Yo no me imaginaba algo tan fuerte por parte de toda la gente que se preocupa desde Alaska, Los Ángeles y Latinoamérica, en un día y medio, ya me habían mandado dinero. No me cae el veinte, yo se los agradezco mucho”, continuó.

Luis de Alba no puede creer que su vida cambió de la noche a la mañana, ya que tenía algunos planes pendientes antes de su accidente.

“Estoy aquí a dos días de empezar una temporada de teatro en Monterrey, dos funciones en Guadalajara, una película en Costa Rica, pero de repente, estoy aquí en el hospital. Estoy viendo la vida de otro color, le agradezco a Dios, al equipo, al doctor, a mis hijos, hermanos y a todo el mundo”, subrayó.

Yo le agradezco a mis hijos y a la gente por este cariño tan grande que he recibido. Le agradezco a Dios estar aquí y con muchas ganas de subir al escenario

Te puede interesar: Hijos de Juan Gabriel revelan los proyectos sorpresa del fallecido ídolo.

El doctor Julio Ramos actualiza el estado de salud de Luis de Alba

Luis de Alba se fracturó el fémur derecho tras vivir una aparatosa caída en su trabajo; sin embargo, el comediante podría ser dado de alta muy pronto, según trascendió el doctor Julio Ramos.

Esperamos que Luis salga de acuerdo al comportamiento que tenga clínicamente, quizás en unos días más. El día de ayer tuvimos la experiencia de ponerlo en pie…

Creemos que a lo mejor en unas 48 o máximo 72 horas pudiéramos contemplar una progresión a casa, un traslado programado y empezar terapia física de acuerdo a su condición

El especialista agradeció el buen ánimo y alegría por parte de Luis de Alba.

La única prioridad que tenemos es que Luis esté bien y lo podamos regresar a casa en condición óptima. Afortunadamente trae buen ánimo

Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba, agradeció el apoyo infinito del doctor Julio Ramos y de todos los fanáticos que donaron dinero para la operación.

“El alma me volvió al cuerpo desde que recibí la llamada de Julio Ramos y que me dijo que se haría cargo de Luis. No lo pensé mucho, le pedí a la ambulancia que cambiara de ruta y nos fuimos al aeropuerto de Toluca. Me siento mejor porque Luis tuvo la atención adecuada”, expresó.

También te puede interesar: Noelia desacredita la carrera artística de Ninel Conde, la llama “atrocidad”.