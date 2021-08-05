José Luis Rodríguez ‘El Puma’ superó doble trasplante de pulmón.

‘El Puma’ regresa a México después de años para ofrecer un concierto.

Este miércoles tuvimos un enlace especial con nuestro querido José Luis Rodríguez ‘El Puma’, quien nos habló del proceso de recuperación que ha vivido después de someterse a un doble trasplante de pulmón.

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Cuando los médicos me operaron no me aseguraron que yo iba a volver a cantar, el milagro de la vida ya estaba, pero el milagro de volver a cantar no era todavía. Pase maso menos como un año empezando de cero, tratando de encontrarme la voz nuevamente y gracias a Dios se dio el milagro, o sea tengo dos milagros en mi vida

Sobre su experiencia cantando en México, José Luis Rodríguez comentó lo siguiente.

Cuando uno me dice México, siento como un pequeño escalofrío en el cuerpo, una sensación aquí en el plexo sonar, me da un tic-toc por dentro, saber que voy a cantar en México nuevamente. Es un país que me ha dado muchas satisfacciones… lo que he recibido es puro amor y cariño de la gente mexicana

‘El Puma’ próximamente estará de regreso en México en donde va a tener una presentación, la primera después de su operación.

En octubre 21 en el Metropolitan. Uno de los países que visité primero después de lo que pasé, fue México, estábamos en el D.F, estábamos en Monterrey y creo que, en Guadalajara, también. Recuerdos de México tengo muchísimos…

La nueva vida de ‘El Puma’

El cantante habla de su nueva vida después de la complicada operación por la que tuvo que pasar.

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