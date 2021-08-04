Benito Castro revela por qué Carlos Eduardo Rico salió de una obra de teatro.

EN EXCLUSIVA: Benito Castro desmiente a Carlos Eduardo Rico.

Benito Castro asegura que Carlos Eduardo Rico tenía problemas con todo mundo tras su salida de una obra de teatro. El cómico habría salido de la puesta ‘¡Y que nos coge… la pandemia!’ por ser muy conflictivo.

No sé que es lo que sucedió porque evito al máximo ese tipo de cosas, de repente me enteré que ya no estaba en la obra, que le habían dado las gracias, creo que hubo diferencias con Carmelita Salinas. Tuvo problemas con todo el mundo, es de lo que me vengo a enterar ahorita

Según el músico, en el chat de la obra, Carlos Eduardo Rico "tuvo broncas" con varias personas, además hubo recorte de salarios para poder continuar que la obra ante las circunstancias de la pandemia.

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Benito Castro recuerda un gran amor

Durante su visita al foro de Ventaneando, Benito Castro recordó un romance inolvidable y confesó que fue lo mejor que le pudo pasar porque era muy joven, pero aunque estaba muy enamorado de ella cayó ante las tentaciones de la edad y la carrera.

La conquisté con la guitarra en esos teletones que hacían en Monterrey... se reía mucho, me llevé seis meses porque estaba muy desorientada y confundido porque estaba recién divorciándose de su esposo, me hizo caso aunque era un escuincle muerto de hambre, fue lo mejor que me pudo pasar en la vida tener una relación con esa mujer

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