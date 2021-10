Joven celebra con gran fiesta su renuncia a su trabajo tóxico.

Cuando un trabajo no te satisface al 100% es difícil tomar la decisión de renunciar , sobre todo si tienes necesidad económica. Pese a lo anterior, una joven se atrevió a dejar su trabajo tóxico y lo celebró en grande con una fiesta con todo y pastel.

Miroslava Al, una usuaria de la citada plataforma, compartió un video de la celebración que tuvo con su familia por dejar ese trabajo que no le gustaba. En el visual, la joven se mira feliz y sentada frente a un plato que tenía un pequeño pastel con una leyenda que decía: “Felicidades por renunciar” con todo y velita destellante.

La chica no abundó en detalles sobre los motivos por los que presentó su renuncia a su “trabajo tóxico”, pero en el visual lució sonriente y liberada de todo mal.

Internautas aplauden la decisión de la joven

El video de la joven con sse volvió tendencia en TikTok, ya que además de tener más de 200 mil “me gusta”, alcanzó dos mil comentarios hasta el momento.

Los internautas celebraron la decisión de la chica y confesaron que les gustaría estar en la situación de la joven de dejar su trabajo para encontrar una mejor oportunidad, así que se convirtió en inspiración.

“Yo en este año he renunciado a tres trabajos porque todos me hicieron mal mentalmente y de plano me saldré de trabajar”. “Mi miedo es renunciar al trabajo tóxico y después no encontrar otro”, opinaron.

