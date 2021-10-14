Enjambre de abejas ataca a excampeón de la NBA. (VIDEO)
El jugador se encontraba practicando golf cuando ocurrió el espantoso incidente.
Un enjambre de avispas atacó sin piedad a J.R. Smith, excampeón de la NBA, mientras estaba jugando golf.
Lo anterior sucedió el pasado martes 12 de octubre en el Elon Phoenix Invitational celebrado en Burlington, Carolina del Norte. El deportista iba bien en el día de competencia; sin embargo un mal tiro lo llevó a acercarse a unos árboles, por lo que las abejas lo percibieron como una amenaza.
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El ataque al basquetbolista quedó registrado
El singular ataque quedó registrado en un video donde se aprecia que Smith fue ayudado por una compañera, quien también sufrió el ataque de las avispas.
El excampeón de la NBA fue atendido por un doctor en el mismo campo de golf; por fortuna el incidente no pasó a mayores.
Las imágenes de este suceso se viralizaron en muy poco tiempo a través de diversas redes sociales.
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