Se echa una flatulencia y desata una pelea campal en un balneario.

Una flatulencia de un vacacionista provocó una pelea en un balneario de aguas termales, misma que tuvo que ser detenida por las autoridades locales.

El peculiar combate se suscitó en el Centro Termolúdico Caldea, un spa termal.

Y es que cuando el establecimiento estaba a punto de cerrar, un hombre soltó un flatulencia cerca de otro paseante.

Se desconoce si fue con intención, pero el afectado comenzó a discutir con "el atacante" y rápidamente ambos comenzaron a golpearse. Enseguida, los familiares de cada uno de los involucrados también se pegaron, haciendo más grande el conflicto.

Las autoridades del balneario no lograron detener la pelea, por lo que mejor llamaron a la policía local.

Te puede interesar: Enjambre de abejas ataca a excampeón de la NBA. (VIDEO)

El hombre que soltó la flatulencia y otras dos personas más fueron detenidas por las autoridades. Dos de los detenidos fueron quienes iniciaron la pelea en el balneario y el tercero fue una mujer que agredió verbalmente a las autoridades.

Luego de pagar la fianza correspondiente sobre su delito, los tres detenidos fueron puestos en libertad.

También podría interesarte: Se lanza del bungee, muere por cuerda mal colocada.