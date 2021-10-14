Se lanza del bungee, muere por cuerda mal colocada.

Las vacaciones de una familia terminaron en tragedia después de que una mujer falleció tras lanzarse del bungee en la ciudad de Karagandá, Kazajistán.

Se trata de Yevgenia Leontyeva, quien decidió subir al noveno piso de un hotel para llevar a cabo el mencionado deporte extremo.

El hotel ofreció a todos sus huéspedes la oportunidad de lanzarse a unos 25 metros de altura; sin embargo jamás imaginaron la tragedia que estaba por venir.

Para desgracia de Yevgenia, la cuerda en su cintura estaba mal colocada, por lo que se aventó al vacío sin protección alguna; el pánico y shock de los asistentes se hicieron presentes, ya que fueron testigos del fallecimiento de la joven.

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Médicos intentaron salvar a Yevgenia Leontyeva

Yevgenia Leontyeva estaba lista para aventarse del bungee, pero la cuerda no rebotó en el aire para una desaceleración gradual, suave y segura.

En el video difundido por los usuarios de las redes sociales, se puede escuchar a un hombre expresar “Te amo” antes de que la joven se aventara del noveno piso del hotel.

La mujer fue llevada a un hospital cercano, donde le realizaron una craneotomía y le extirparon un hematoma; sin embargo falleció por varias lesiones en el cuerpo derivadas del fuerte impacto con el suelo.

Se dice que Yevgenia Leontyeva era madre de tres niños y una apasionada de los deportes extremos.

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