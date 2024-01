Esta es la aterradora experiencia de un joven tras jugar 5 días seguidos ouija

Uno de los juegos más sonados y que pocos se atreven a jugar es la ouija, pues más que un juego, es un objeto utilizado para realizar prácticas espirituales y contactar a seres del más allá, es por eso que no cualquiera se anima a jugarlo. Sin embargo, un usuario de TikTok decidió poner a prueba los mitos y realidades que existen en torno a este artefacto y jugó durante cinco días seguidos.

¿Qué es la ouija? La ouija es un objeto utilizado en prácticas esotéricas y juegos de tablero que se cree puede ser utilizado para comunicarse con entidades sobrenaturales, como espíritus o fuerzas paranormales. El tablero de ouija generalmente tiene letras del alfabeto, números y palabras como "sí", "no" y "adiós". Los participantes colocan sus manos sobre un indicador o "planchette" y se dice que este se mueve a través del tablero para deletrear respuestas a las preguntas realizadas.

La ouija se ha utilizado en diversas culturas y ha sido asociada con fenómenos paranormales. Sin embargo, la mayoría de los científicos y escépticos consideran que los movimientos del indicador son causados por el inconsciente de los participantes, conocido como el efecto ideomotor. Este efecto sugiere que las personas pueden realizar movimientos involuntarios sin ser conscientes de ello, y esto podría explicar la aparente comunicación con entidades sobrenaturales.

¿Cuál fue la experiencia del joven?

El usuario identificado como Efrén Esqueda, decidió jugar a la ouija durante 5 días seguidos con el fin de contactar a algún ser sobrenatural. Para hacerlo compró una ouija en el Mercado de Sonora de la CDMX, el cual es muy famoso por vender cosas de magia y hechicería.

El joven pudo confirmar que el indicador se movía solo, no obstante, declaró que antes de comenzar a jugar, usó anillos de protección y un collar para evitar que todo se saliera de control: “El primer día me costó mucho trabajo que se empezara a mover pero poco a poco se empezó a mover como si fuera mantequilla, les quiero confirmar que no es intencional que uno la mueve a cualquier lado, es como un imán, se va moviendo tú sólo con los dedos la vas impulsando”.

Efrén aseguró que durante los días que jugó logró contactar a una entidad llamada “Tamara” que murió en 1956 en un accidente automovilístico y su alma se encontraba en pena pues quería hablar con su pareja, Juan.

“Tengo un vago recuerdo que soñé algo con ella, pero les estaría mintiendo si les dijera qué fue”, agregó, pero en el video se ve a su perro ladrándole a la nada, lo que podría denotar la posible presencia del ente.

De igual forma, aseguró que en cada uno de los días que jugó comenzaron a pasar sucesos paranormales: “cosas que se caían sin sentido, puertas que se abrían, espejos que se caían, entre más cosa ustedes mismos juzgarán”.

Pero lo peor sucedió durante una de sus últimas sesiones, donde comenzó a ver a una “sombra” que, según dijo, lo había aterrorizado cuando era pequeño. Efrén también relató que su salud comenzó a verse comprometida durante esos días, ya que comenzó a sentirse cansado y presentó dolores de cabeza, además de algunos rasguños.

Pero la cosa no terminó ahí, porque una presencia llamada “Belce” logró entrar a su cuerpo y comenzó a actuar de forma extraña. “Soy consciente que yo estaba presente en ese momento, y podía ver todo lo que hacía, empezar a respirar extraño, toser, jugar con fuego, pero eran acciones que voluntariamente hacía, estaba presente en la habitación, pero por voluntad no hice esas cosas”.

“Pude atraer una segunda entidad, quería jugar conmigo, llamada Belce, no le pude sacar mucha información, no me la quería dar, sólo deletreaba mi nombre en el tablero y me daba una fecha, la cual según era cuando iba a morir”, añadió.

Según su testimonio, esta entidad se habría hecho pasar por su abuelo para ganarse su confianza, hasta que lo poseyó. Por último, el joven declaró que aunque no se arrepiente de haber jugado a la ouija, no lo volvería a hacer.

