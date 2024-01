Esta es la razón por la que mujer trans expone a zapatero por llamarla "él”

Las redes sociales nos han regalado una nueva historia viral, ya que recientemente se dio a conocer el caso ‘Meli la Panda’, una mujer trans que expuso a un zapatero por no respetar el pronombre que ella quería que utilizara.

A través de su cuenta de “X” (antes Twitter), la mujer trans, quien también es creadora de contenido, publicó un video donde muestra el altercado que tuvo con el zapatero, quien aparentemente se negó a respetar su identidad.

“Esta persona me atendió muy agresivamente, le pedí amablemente que me dijera porque no paraba de decirme Él y dijo que ‘no le importa’ @CONAPRED @COPRED_CDMX @la_de_rh nadie me auxilió, yo solo quería mis zapatos y luego vino una persona disque de la SEDENA pidiéndome mi INE”, escribió.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con información proporcionada por ‘Meli la Panda’, los hechos ocurrieron en la Ciudad de México. En el video compartido por la mujer trans se alcanza a escuchar diciéndole al zapatero que “lo voy a grabar, me está faltando el respeto a los pronombres, le estoy diciendo que soy una mujer trans, yo le estoy diciendo que no soy él, no es un chiste, ni una broma, y a usted no le importa”.

“Voy e tener que llamar a la policía porque primero usted me está faltando al respeto. Me está diciendo él. ¿Por qué no me dice ella?... Usted no le falta el respeto a nadie más que a mí”, añadió.

Posteriormente, el zapatero le responde que “yo no te estoy faltando al respeto, aquí estamos hablando de zapatos no de otra cosa. Tú no me vienes a corregir, ni yo a ti, esto es un negocio que nada tiene que ver con lo que me estás diciendo”.

Joven intenta clausurar negocio de zapatero por no llamarle señorita. ¿Qué opinan? Síguenos en@FZExpress

Aquí la nota. https://t.co/ZqKqPNgptA pic.twitter.com/KqyV66MBAl — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) January 24, 2024

¿Las cosas se tornaron violentas? Así mismo, la también creadora de contenido aseguró que la situación se tornó violenta y advirtió que exhibiría al zapatero y a su negocio, asegurando que era transfóbico.





“Yo voy a marcar su pin… negocio, lo voy a publicar en redes sociales para que vean que usted es un transfóbico. Le voy a hablar a la policía porque lo que está haciendo no es correcto, me está faltando al respeto y no me quiere dar mis botas”, recalcó.

La pelea llegó a su fin cuando el zapatero decidió llamar a la Guardia Nacional, que se encontraba cerca. Al llegar al lugar, los agentes declararon que en ningún momento el hombre le había faltado al respeto a la mujer trans.

“Llámale a la Guardia Nacional, por favor, porque este joven está ahorita filmando sin mi consentimiento”, dijo el zapatero, a lo que la joven respondió: “El problema es que esta persona me está diciendo él. Es que no me diga él, soy ella, ¿por qué no me puede respetar eso? Bueno, me voy, me voy, me voy”.