Todo indica que Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, ya está en su casa después de que un juez federal le otorgara la libertad condicional, luego de permanecer detenido en el Reclusorio Norte durante 4 años, enfrentando señalamientos por delincuencia organizada, lavado de dinero y otros delitos fiscales.

Fue la tarde del lunes, cuando en el hospital donde el abogado se encontraba internado por diversos problemas de salud, se notó gran movilización entre elementos de seguridad pública y privada, así como de otros vestidos de civiles; además de la presencia de Yadhira Carrillo, quien minutos antes de las tres de la tarde, ingresó al lobby del nosocomio para luego dirigirse a la zona de terapia.

Juan Collado habría sido dado de alta del hospital tras varias semanas

¿Yadhira Carrillo acompañó a su esposo?

En punto de las 3:22 de la tarde, un convoy de al menos cinco vehículos salió a toda velocidad, escoltado por un motociclista, rumbo al periférico sur. Se cree que Collado iba a bordo de uno de los autos, lo curioso es que Yadhira Carrillo no lo acompañaba, pues a las 4:14 de la tarde la vimos salir del hospital con un semblante tranquilo, y aunque quisimos platicar con ella para saber si se trataba del traslado de su esposo, la actriz dijo que no podía dar mayor información pues el proceso legal contra él, sigue vigente y no está autorizada para hablar de ello.

A su salida del hospital, otro de nuestros equipos intentó hablar con ella, pero de nueva cuenta, fue imposible y se marchó del lugar a bordo de una camioneta blanca.

