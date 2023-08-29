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FOTOS | ¿Juan Gabriel está vivo? ¡Existen teorías sobre el "Divo" de Juárez!

Habrá una docu-serie de Juan Gabriel hablando sobre esto y el público podrá sacar sus propias conclusiones respecto a los mitos sobre la muerte del cantante.

Por: Ana Patricia Pérez

Juan Gabriel mandando un beso.jpg
Juan Gabriel posando.jpg
Juan Gabriel sonriendo.jpg
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Juan Gabriel alfombra roja.jpg
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