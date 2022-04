Preparan posible puesta en escena inspirada en Juan Gabriel.

Morris Gilbert, productor teatral mexicano, visitó nuestro foro de Ventaneando tras la reactivación del teatro por la pandemia de COVID-19.

Morris Gilbert vino a al foro a contarnos todo de sus obras teatrales.

Sin embargo, el querido Morris no contaba con la astucia de nuestra conductora Pati Chapoy, quien antes que nadie, se enteró de una posible puesta en escena inspirada en nada más y nada menos que Juan Gabriel.

“Yo me enteré de algo y quiero saber sí es cierto o no... resulta que un empresario norteamericano compró un bloque de canciones de Juan Gabriel porque quiere llevarlas al escenario de un teatro, haciendo entre un musical y un circo”, dijo Paty esta tarde en Ventaneando.

Con la boca abierta, el productor Morris dio la primicia a Ventaneando, asegurando que está cruzando los dedos para que el proyecto se haga realidad.

“Hay un plan, eso sí es cierto, claro, es tempranísimo para hablar de ello. Hay un plan que para mí sería como sacarnos la lotería 25 millones de veces. Estamos en las etapas tempranas de esto. No me gusta anunciar mucho las cosas, te vuelves muy supersticioso en el teatro, mejor digo ‘espérenme tantito’, mejor ahora que esté más avanzadito”, dijo el mexicano en este programa.

Iván, hijo de Juan Gabriel, estaría de acuerdo con la idea, por lo que solo falta afinar algunos detalles para hacer el sueño realidad.

“Esta sonrisa que traigo no es de gratis, me hace mucha ilusión y ojalá que sí. Sí se concreta esto, yo sería el hombre más feliz de la tierra porque es algo que siempre he querido hacer. Depende de que se acaben de armar ciertas negociaciones y ciertas cosas que están en proceso. Los proyectos terminan de amarrar si la suerte está a tu favor. Es un proyectazo”, dijo Morris Gilbert.

Te puede interesar: Abogado afirma que Héctor Soberón tiene 12 días para apelar su sentencia.

¡Hay promesa de Morris Gilbert en Ventaneando!

“Quiero que me hagas una promesa, cuando quede claro lo de Juan Gabriel, nos lo dices primero a nosotros”, expresó Pati Chapoy a Morris Gilbert para ser el primer medio en tener la primicia de la puesta en escena inspirada en El Divo de Juárez.

“Trato hecho, échenle buena suerte al proyecto”, dijo el productor mexicano, quien se comprometió a darnos la exclusiva más adelante.

También te puede interesar: Beto Zapata, de Grupo Pesado, habló sobre la fan que tocó sus partes íntimas.