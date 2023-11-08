Juan Osorio habla sobre el distanciamiento entre Niurka y su hijo Emilio

Hace unos días, Venga La Alegría reveló en exclusiva los problemas que tienen Niurka Marcos con Emilio Osorio, mismos que han ocasionado un distanciamiento en su relación de madre e hijo.

Hay dos cosas que yo nunca he sido en mi vida, ni hipócrita, ni mustia y sabes qué es para mí ser mustio, vivir una realidad y ocultarla, mostrar una sonrisa detrás de un infierno y esa no es la educación que yo di, quién sabe dónde lo habrá aprendido, entendiste

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Hablaba conmigo en el transcurso de dos horas y me platicaba sus experiencias, como el carácter de su papá, porque Juan es un hombre de carácter fuerte, controlador. Han sido conversaciones bastante duras, para mí, conversaciones en las que me ha faltado el respeto, en las conversaciones se ha comportado igualado, como si estuviera hablando con un amigo

¿Qué dice Juan Osorio sobre está situación?

En medio de toda la polémica que ha ocasionado esa situación, Juan Osorio decidió romper el silencio por primera ocasión, luego de hablar sobre el tema con el youtuber Eden Dorantes, al salir de sus oficinas.

Yo creo que no debe de haber ningún distanciamiento, porque con Emilio sigue el mismo trato, Emilio está muy contento, tiene comunicación con su familia, con sus hermanos, con su madre. Uno se puede exaltar y punto. Pero no va a pasar nada. Hasta el último día de la vida será su madre, Emilio tendrá ese respeto y el amor

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Con su declaraciones, el productor ha dejado en claro que de alguna forma está respaldando a Niurka Marcos, aunque en los últimos meses no han tenido la mejor comunicación entre ellos.

