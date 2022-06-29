Juan Pablo Manzanero va a regresar a su padre a los escenarios.
El hijo de Armando Manzanero se encuentra trabajando en un plan para poder traer de regreso a su padre a los escenarios con la tecnología.
Se imagina usted, volver a ver en un escenario al fallecido Armando Manzanero, pues este proyecto será realidad, gracias al impulso de su hijo Juan Pablo Manzanero, quien junto con un gran equipo, planea traer de regreso al cantautor yucateco a los escenarios, involucrando un sistema de inteligencia artificial.
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Ya llevamos, un año tres meses, un año cuatro meses, produciendo la música de este espectáculo que le puse Desde el cielo, nos están ayudando a hacer la inteligencia artificial con Pierre David que es el actor que hizo e interpretó a mi padre en la serie de Luis Miguel
Entonces, lo que vamos a hacer es grabar los playbacks de mi padre y después lo van a sustituir con la cara de mi padre y va a ser mi padre, va a ser un momento muy emotivo en el show, donde va a salir en una pantalla y va a bajar, literalmente, como desde el cielo en un piano, con nubes y bonito. Y, va a contar una historia, nuestra idea, es contarles la historia de mi padre de orden cronológico
La idea de un holograma surgió desde antes de que Armando Manzanero muriera.
Juan Pablo, revela que la idea de este espectáculo surgió incluso antes de que su padre falleciera.
No tenía yo la idea de que iba a trascender tan temprano, le digo ‘Pa, me gustaría grabarte en holograma, para cuando yo presente mi show, poderte invitar, aunque no estés presente. Y, al final, no tuvimos el tiempo porque lo íbamos hacer en febrero, él se nos fue en un diciembre
Pero, este concierto es solo uno de los tantos planes que Juan Pablo y su familia tienen para rendir tributo a su padre.
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Está en orden, va muy bien, también está queriendo hacer un documental, nos hicieron una propuesta de hacer una película