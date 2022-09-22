Finalmente se eligió al jurado que estará en el juicio de Pablo Lyle.

En la preparación del juicio de Pablo Lyle en Miami, la jueza Marisa Tinkler Méndez ha sido rigurosa, no solo en cuanto a la selección del jurado, sino en torno a la participación de los testigos claves del caso, entre estos la oficial de policía que lo arrestó en 2019 y a quien la fiscalía no había tomado en cuenta, sino hasta que los abogados de Pablo se quejaron.

Enérgica, la juez volvió a reprender a los fiscales por semejante omisión y pidió que la presentaran en la corte en cuanto antes para confirmar su participación. Poco antes de la 1:00 de la tarde, la sargento acudió al llamado de la jueza.

En medio del proceso, la jueza también se tomó el tiempo para preguntar a Pablo Lyle si se sentía cómodo con llevar el juicio en inglés o prefería hacerlo en su idioma natal, el español.

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Eligen al jurado que estará en el juicio de Pablo Lyle

Finalmente, después de una jornada que duró casi nueve horas, se eligieron a 10 personas para ser parte del jurado, de los cuales seis serán los principales y cuatro serán suplentes. Cuatro de ellos son afroamericanos, cuatro de origen anglosajón y dos latinos.

Este jueves se espera la presentación de cuatro mociones previas a la apertura del juicio, entre estas la solicitud de la fiscalía de ingresar como evidencia un video de la cámara corporal de una de las policías que arrestó al actor, y que fue dado a conocer de última hora: la inclusión justamente del testimonio de la sargento Delgado.

Habrá una petición de los abogados de Pablo para que se tome en cuenta un recurso que establece que el actor actuó en defensa propia en el encontronazo con el ahora occiso Juan Ricardo Hernández, así como una solicitud para que se deseche el testimonio del médico forense que realizó la autopsia.

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