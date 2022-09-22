La familia de Pablo Lyle se encuentra apoyando al actor en su juicio.

A tan solo unos días de iniciar formalmente el juicio, donde seis jurados determinarán su inocencia o culpabilidad, en torno a la muerte del ciudadano de origen cubano, Juan Ricardo Hernández.

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Pablo Lyle, ha contado con el apoyo incondicional de su familia, principalmente de su hermana Silvia Lyle a quien vemos abrazarlo en los pasillos de la corte.

Silvia es, como se sabe, la esposa de Lucas Delfino; el hombre que manejaba el auto del cual defendió el actor mexicano para encarar al ahora occiso y golpearlo.

Luego de que este los increpó reclamándoles haberse cruzado en su camino en una intersección vial de Miami.

Silvia, también fue la encargada de hacerle llegar a Pablo un café al interior de la audiencia, luego del receso para comer.

Silvia Lyle, se ha mantenido atenta durante las largas jornadas de estos últimos días, acompañada de Jorge Lyle, otro de sus hermanos, así como otros miembros de la familia entre ellos una de sus tías.

Pablo Lyle luce bastante tranquilo al interior de la corte.

A pesar de tener un futuro incierto, Pablo Lyle se ha mostrado sumamente sereno, incluso saludando a nuestras cámaras al llegar a la corte.

Al interior de la corte, se le ha visto tranquilo y atento a cada instrucción o testimonio; incluso realizando diversas anotaciones durante la selección del jurado.

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Dado que el lunes es un día feriado en Estados Unidos, los alegatos del juicio comenzarán el martes próximo y se prevé que a más tardar el viernes 30, Pablo Lyle y su familia conozcan el veredicto del jurado.

