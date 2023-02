Juan Pablo Medina habla del día que perdió su pierna.

La vida de Juan Pablo Media cambió radicalmente luego de que en agosto de 2021 fuera ingresado de emergencia al hospital en el que le amputaron la pierna derecha debido a una trombosis, desde entonces, el actor ha sabido sobreponerse a la adversidad y se ha convertido en un claro ejemplo de fortaleza, constancia y perseverancia.

Juan Pablo Medina nos platica EN EXCLUSIVA los detalles de su nueva película ‘El Club de los Idealistas’.

El actor abrió su corazón y por primera ocasión narró lo que sucedió en 2021, cuando su vida dio un giro de 180 grados y lo hizo en el podcast Cracks, conducido por Oso Trava.

¿Qué dijo Juan Pablo Medina? El actor narró que en aquel momento, se encontraba trabajando en un proyecto muy especial, pero desafortunadamente tuvo que abandonarlo por los dolores que comenzó a sentir en el estómago y en una de sus piernas.

Medina señaló que los malestares lo dejaron tirado en el piso por casi una hora, hasta que la producción del proyecto en el que estaba decidió llevarlo al hospital donde trabajaba su padre.

“Ese día bajamos a comer, estábamos en un hotel grabando. Cuando subí al cuarto me estaba sintiendo medio mal, pero ya tenía que ir al set. Entonces le hablé al doctor y le dije: ‘inyéctame algo para el dolor’, me inyectó. Me empezó a doler la panza y la pierna”, declaró.

¿Juan Pablo Medina lamentó no haberse dado cuenta de su estado de salud?

Juan Pablo Medina lamentó no haber puesto atención a su salud y contó un poco de lo que vivió en el hospital: “Estaba mareado y me dolía la panza impresionantemente y cuando entré, me metieron a urgencias. Lo tengo un poco borroso: bajaron a hacerme estudios, después de eso, blackout. Tengo una imagen en la que uno de los médicos me dijo: ‘Voy a hacer todo por salvar tu pierna’. Me enteré de que, fueron 3 días después”.

¿Por qué le amputaron su pierna?

El histrión reveló que jamás imaginó que había sufrido un infarto silencioso, el cual le provocó que se le formaran coágulos en su intestino y una de sus piernas. “Primero se dieron cuenta que en las piernas tenía coágulos, después empezaron a hacerme más estudios y se dieron cuenta que la arteria que pasa por el intestino estaba infestada. También vieron que estaba infartado, y ¿cómo no tuve la capacidad de ver que tenía todo esto, en qué momento?”.

¿Cómo le dijeron que le tendrían que amputar la pierna?

Durante el tiempo que estuvo hospitalizado, Medina sintió que no sobreviviría, pero siguió luchando por su vida gracias al apoyo de su familia; sin embargo, tuvo que tomar una drástica decisión, salvar su vida o su pierna.

“En una cirugía sentí algo muy extraño, sí sentí que me estaba yendo. Cuando desperté, justo después, llegó el doctor y me dijo: ‘Te prometí que iba a hacer todo para salvarte la pierna, pero que no estuviera en riesgo tu vida. No puedo hacer más, te tenemos que amputar la pierna”.