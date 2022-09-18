Así demuestra Juan Pablo Medina que su prótesis no lo limita.

Después de haber pasado por cambios muy fuertes en su vida, el actor Juan Pablo Medina ha demostrado que no importan los obstáculos que se interpongan en el camino, lo importante es aprender y avanzar.

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Cabe recordar que, fue hace un año cuando lamentable el actor se enfrentó a una situación médica complicada de salud, que terminó con la amputación de su pierna derecha.

Sin embargo, este hecho no lo hizo cambiar sus metas y objetivos, pues va a competir en el Running Clinic en Santiago de Chile a realizarse el mes próximo.

El gran anuncio de Juan Pablo Medina tras su accidente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió que está más que listo para la competencia deportiva, la que será su primera aparición pública en una competencia de este tipo.

Estoy muy emocionado, nervioso, pero contento de esta invitación, así que allá nos vemos

Además, en un texto recordó que padeció una trombosis arterial que resultó en las complicaciones de salud que enfrentó.

Pensando en mis prioridades y con una gran actitud tomé la decisión de seguir viviendo y luchando por mejorar mi salud mental y física. Busco inspirar a la gente para que cumplan sus sueños, mostrar que se puede seguir viviendo de manera normal al utilizar una prótesis

Recordemos que, Juan Pablo Medina se encontraba trabajando en una serie cuando presentó problemas de salud, por lo que tuvo que ser atendido de emergencia.

Sin embargo, este hecho no fue impedimento para que el actor superará esta situación, pues después de todo él ha mencionado que regresará muy pronto a los proyectos.

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Luego del reciente anuncio de Juan Pablo Medina, sus amigos y colegas le han mandado mensajes de apoyo, entre ellos Manolo Caro con quien el actor ha trabajado en varias ocasiones.

