Juan Pablo Medina reaparece tras complicado estado de salud.

Juan Pablo Medina reapareció en sus redes sociales para festejar su nominación a los Premios Ariel 2021 con el largometraje 'El club de los idealistas', dirigida por Marcelo Tobar.

A través de su cuenta de Instagram, el actor republicó los mensajes de felicitación que recibió de parte de sus amigos, a través de sus historias de la mencionada red social.

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El actor reaccionó con gran agradecimiento a sus compañeros que lo felicitaron por esta nominación y escribió emojis de corazones a las felicitaciones de sus amigos como Triana Casados.

Medina también respondió a su amiga Claudia Ramírez, quien celebró la nominación y el actor, y le respondió con unos corazones rojos.

En la categoría para llevarse el Ariel como 'Mejor actor' también se encuentra Alfonso Herrera con 'El baile de los 21', Armando Espitia con 'Te llevo conmigo', Demián Bichir con 'Danyka', Fernando Cuautle por 'Nuevo orden' y Lázari Gabino Rodríguez por 'Fauna'.

La historia de 'El Club de los Idealistas'

De acuerdo con Sensacine, 'El Club de los Idealistas' narra la historia de un grupo de siete amigos de la universidad quienes deciden juntarse, muchos años después, en una zona rural para inaugurar la casa donde alguna vez planearon retirarse juntos.

Momento complicado de salud

Los últimos días no han sido fáciles para el actor, quien lamentablemente perdió una de sus piernas tras una trombosis que sufrió hace unas semanas. Hasta el momento, el histrión no se ha manifestado sobre este difícil proceso.

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