Juan Rivera ‘da un gancho al hígado’ a Lupillo: “Todas te dejan”.

El cantante de Regional Mexicano respondió a la agresión de su hermano con un fuerte comentario sobre sus ex relaciones amorosas.

En pleno escándalo en la familia Rivera, el pasado 2 de julio hubiera sido el cumpleaños 52 de Jenni, por lo que Juan, el hermano menor de la cantante escribió un emotivo mensaje en el que le pide perdón por el dolor que le pueda estar causando.

“Ya se ha causado suficiente dolor y sufrimiento aquí en la tierra, entre familia, amigos y vida. Estás con Dios, ¿por qué querrías seguir viendo cosas que te duelen? ¿Por qué cargarse con nuestro egoísmo? De cualquier manera, en caso de que mires hacia abajo y todo este hecho un lío, te haya seguido un dolor, todo lo que puedo decir es que lo siento. Todo lo que sé es que es difícil sis. Aquí es cuando su presencia es más extraña y necesaria”, fueron las palabras de Juan a su fallecida hermana.

La familia Rivera actualmente está teniendo una crisis debido a cuestionamientos que tienen los hijos de la “Diva de la Banda” sobre la herencia que dejó su madre y que administraban sus tíos Rosie y Juan, a quienes sometieron a una auditoría para saber en qué se empleaban esos recursos y cuál era el estatus de los negocios.

Pese a todo lo que se han dicho, Lupillo Rivera aseguró públicamente que ama a su hermano, sin embargo, Juan Rivera lo desmintió y dio a conocer que es mentira, pues su hermano menor lo sigue insultando en privado.

“Él dijo en la entrevista: ‘yo a mi carnal lo amo mucho’, hace una semana o dos, me dijo: ‘sigues siendo el mismo pende** que me la pel* hoy como me la pela** de niño”, indicó el hermano de Jenni.

Además, Juan indicó que él también contestó la agresión y le dio un golpe bajo al recordarle a Lupillo que todas sus parejas tarde o temprano terminan por abandonarlo: “Y les soy sincero, y les soy honesto, yo le respondí: ‘Pues no ha de estar muy buena por que todas te dejan’”.

“Todo esto se pudiera haber solucionado con mi carnal si simplemente se hubiera sentado a hablar conmigo unas cosas que quedaron pendientes, pero me dice que no me merezco ninguna cita ni que hable conmigo. No hay bronca nomás que diga las cosas como son. Cuando mi carnal arregle las cosas conmigo pararán; mientras no las arregle, no pararán”, indicó el hijo de Doña Rosa durante una transmisión.

Por último Juan Rivera le lanzó una fuerte advertencia a su hermano: “No te metas hermano, manténme fuera de tu boca, no me hagas devolver el fuego. Ya te dije, hay que llevárnosla tranquis, no me metas en tu boca porque no respondo. No eches indirectas porque yo no voy a echar indirectas, voy a decir las cosas como son”.

