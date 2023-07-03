Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz se divorcian tras 16 años juntos: ¿Qué pasó?

Tras 16 años de matrimonio, Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz, madre de sus hijos, confirmaron hace unos días, mediante un comunicado en redes sociales, el fin de su relación. Y aunque intentamos saber cuáles fueron los verdaderos motivos, el actor prefirió hacer mutis al respecto, asegurando que hay un acuerdo con la intención de proteger a sus hijos.

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Lo paradójico del caso, es que a pesar de esta decisión, siguen viviendo bajo el mismo techo en Monterrey, según reveló en entrevista exclusiva con Ventaneando.

Entiendo perfectamente a qué vienen y el interés, mi esposa y yo entendemos que hay mucha gente que nos quiere mucho, entendemos que hay medios de comunicación que nos aprecian, que nos quieren mucho y entiendo perfectamente tu trabajo, pero ella y yo no podemos decir nada, porque pusimos de antemano a nuestros hijos, evidentemente es una situación difícil, pero estamos bien, sigo en mi casa, sigo ahí con ella, estamos juntos todavía

La decisión, ustedes ya vieron el comunicado, pero tienes razón en lo que dices, no verán ese tipo de situaciones que son bochornosas de ninguna manera, porque nos queremos, nos amamos y tenemos cuatro hijos que nos aman. Es un acuerdo que hicimos, espero que lo puedan entender, se los digo con cariño

¿En qué proyecto está trabajando actualmente?

Nuestras cámaras captaron a Ernesto a la salida del Teatro Ofelia, donde todo el fin de semana ofreció función de la emblemática obra La Dama de Negro.

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