Lanzan disco inédito de Jenni Rivera el día que sería su cumpleaños.

En el marco del que hubiera sido su cumpleaños número 54, Jenni Rivera está más viva que nunca con ‘Misión cumplida’, su más reciente álbum, cuyos temas son producto del hallazgo de un disco duro que hizo su hijo Johnny, aunque en la preparación del volumen estuvieron involucrados todos los hermanos. Encabezados por Jacqie, la nueva albacea del legado de la cantante.

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‘Misión cumplida’, es como resumen para nosotros, toda la carrera de nuestra mamá, de sus principios y donde llegó, espero que pudieran sentir…

Eso es algo que, pues bien poético para mí, las tres están involucradas en esa canción y siento como mi hermana Chiquis y ella lo entiende como artista, Jacqie lo entiende como madre

¿Quiénes fueron al lanzamiento del disco?

La presentación resultó ser el marco para que los hijos de Jenni, menos Chiquis que está de viaje por Grecia, se reencontraran con su abuela Doña Rosa Saavedra, de quien estaban distanciados.

Gracias a nuestra familia, abuela, tíos; muchas gracias por estar aquí con nosotros

Me invitaron y yo no podía decir que no, no podía negarme, es mi hija y ellos son mis nietos... Muy bien trabajado, aprendieron a trabajar y a sacar esta cosa de Misión Cumplida, tan bonita

¿Cuál fue el mensaje de Lupillo Rivera?

Lupillo Rivera también estuvo presente, no así sus hermanos Rosie, Juan, Gustavo y Don Pedro Rivera, a quien el cantante envió un duro mensaje.

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Fíjate que me da una gran tristeza, estar en un lugar y no poder saludar a tus familiares como deberías, era día de mi hermana Jenni y es una gran tristeza que no hayamos visto a varios de los familiares aquí..