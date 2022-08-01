Charly López se sincera sobre la muerte de Fernando del Solar.

Hasta ahora, Charly López había guardado silencio en torno al lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, quien en su momento también fungió como figura paterna para su hijo Emiliano, cuando el conductor fue pareja de Ingrid Coronado. Al preguntarle sobre el doloroso suceso, así respondió a la prensa.

"No tengo nada que decir, nada más que lo siento mucho por su familia y por sus hijos. Mi más sentido pésame. Es lo único que puedo decir; nada más. Un tipazo... se le respeta, se le quiere y sé que está allá arriba con papá Dios", dijo el actor a la prensa mexicana.

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Anna Ferro rompe en llanto en homenaje a Fernando del Solar

En otros temas, así fue como Anna ferro no pudo contener las lágrimas al recordar a su esposo Fernando del Solar a un mes de su partida, pues el pasado sábado 30 de julio se realizó un homenaje en el Teatro de la Ciudad.

"Muchas gracias. No puedo dar entrevistas ahorita. Una disculpa, pero más adelante lo hago. Gracias por estar y gracias por venir. Gracias por estar siempre con él", dijo la viudad de Fernando del Solar vestida totalmente de blanco, quien asistió al teatro en punto de las 17:00 horas al igual que familiares y otros seres queridos.

Las grandes ausentes fueron la madre delconductor y la hermana del mismo, quienes enviaron mensajes recordando la peculiar manera de ser de Fernando, al igual que alguno de sus excompañeros de Venga la Alegría, además de actrices y actores que compartieron con él durante la cinta, La familia de mi ex.

Las lágrimas comenzaron a rodar sobre las mejillas de Anna Ferro, cuando se cantó el tema Aprende a Volar, una de las canciones más queridas del conductor. Fue un día que logró un viaje en el tiempo, pues recordamos el ser humano que fue Fernando del Solar.

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