Talina Fernández se deslinda del manejo de la herencia de Mariana Levy.

La denuncia por acoso sexual que Danna Ponce presentó en contra de Coco Levy el año pasado, fue desestimada durante el mes de enero por la autoridad y no porque la joven actriz le otorgara el perdón sino porque no hubo delito que perseguir, así lo firmó en exclusiva para Ventaneando, Talina Fernández, madre del productor a quien el juez le prohibió hablar del tema públicamente, lo mismo que a Danna Ponce.

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¿Qué dijo Talina Fernández al respecto? ‘La dama del buen decir’ aseguró que a su hijo no lo perdonaron ya que no hubo delito que perseguir: “No lo perdonaron mi amor, no fue un perdón, no hubo delito que perseguir”, declaró de manera tajante.

“Ya no tiene ninguna denuncia, está trabajando, todo está perfecto”, añadió Talina Fernández, quien dijo que su hijo está dolido pero bien después de lo sucedido.

¿Danna Ponce se quiso hacer famosa?

Llamó la atención cuando la conductora señaló que Danna Ponce hizo lo que hizo para hacerse famosa. “Esa niña quiere ser famosa mi amor, pero qué barbaridad, yo no sé quién la asesora pero pues se está dando en la torre ella sola”.

¿Cómo ha sido la vida de Coco Levy tras lo sucedido?

Fernández recalcó que ha estado con su hijo durante todo este proceso en el que lo ha visto sufrir, pero también renovarse para salir adelante y seguir con su vida. “He vivido el dolor de mi hijo y el renacimiento de mi hijo que ha sido muy doloroso”.

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¿Qué dijo Talina sobre los comentarios de su nieta Paula Levy?

Talina también habló sobre las recientes declaraciones de su nieta Paula Levy, quien dijo que a 18 años de la muerte de su madre Mariana Levy, no ha recibido la herencia que le corresponde.

“La herencia de mi hija Mariana la está manejando la albacea que se llama Carolina Capilla, no sé qué esté atorado porque Mariana se murió hace 18 años y no han recibido la herencia. Parte de la herencia es donde vive Pirru, entonces no sé qué arreglos tengan ahí”, finalizó.