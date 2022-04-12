Esta es la nueva polémica que no deja dormir a Julián Gil.

Julián Gil, a quien hace unos días vimos reclamar de nueva cuenta el derecho de convivir con su hijo Matías Gil, está enfrascado ahora en una demanda millonaria que interpuso en contra de una empresa de productos naturales, de la que desde hace ocho años era imagen y vocero, según documentos a los que Ventaneando tuvo acceso.

En una corte de Miami, Florida, el actor de origen argentino demandó a la compañía y a su presidente, a los que reclama 5 millones de dólares por incumplimiento de contrato, tal como informó este lunes su abogado Edwin Prado.

En el expediente del caso, Julián expone a las autoridades que él y la firma acordaron que fuera embajador de la marca, además de usar su imagen en campañas publicitarias para la promoción de sus productos.

El abogado de Julián afirma que, tal que como lo dice en su demanda, el actor cumplió su compromiso a cabalidad e hizo viajes de promoción, pero se incumplió con el pacto establecido.

La audiencia inicial del caso se llevará a cabo el próximo 9 de junio de manera virtual en una corte del condado de Miami.

Te puede interesar: Esta fue la triste enfermedad que llevó a Andrés García al hospital.

Abogado de Julián Gil habla en exclusiva con Ventaneando

Edwin Prado, abogado de Julián Gil, se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para hablar sobre el punto de quiebre entre el actor y la empresa de productos naturales.

“Lo que ocurrió fue que el artista tenía derecho al capital porque era socio de la empresa. Hubo regalías, estados financieros y contabilidad que nunca le dieron. Ellos diluyeron el capital”, dijo el abogado.

“Finalmente, la empresa le mandó una carta diciendo que estaban terminando el contrato por supuestos problemas con la imagen de Julián Gil. Él tenía derecho a una compensación… son más 200 mil dólares”, continuó.

Prado aseguró que la empresa no respetó el papel de Julián Gil como socio.

“Los artistas viven de la exclusividad que le dan a ciertas líneas. Él estuvo fuera del mercado porque tenía un interés de capital; dejó otras ofertas de marcas reconocidas por su exclusividad”, expresó.

Según la marca de productos naturales, su imagen estaba siendo dañada por Julián Gil y su escándalo con Marjorie de Sousa.

“Esa fue la excusa”, dijo el abogado, asegurando que hay daños y perjuicios desde hace ocho años en contra de Julián Gil.

También te puede interesar: Tatiana revela su experiencia como conductora de MasterChef Junior.

