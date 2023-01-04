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FOTOS | Julieta Venegas recuerda canción que le dedicaron y con la que también la engañaron.

La cantante mexicana contó que Álvaro Henríquez le compuso una canción y después la engañó con la actriz que protagonizó el video.

Por: TV Azteca

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