Julio Alegría rompe el silencio sobre la pérdida de su hijo Alex.

Pese a la pérdida de su bebé, el actor Julio Alegría sigue adelante.

Julio Alegría rompe el silencio con Ventaneando sobre la pérdida de su hijo Alex, a pocas horas de que diera a luz su pareja Andrea Rodríguez a finales del mes de agosto.

“Ella se sintió muy mal, yo estaba con ella, fuimos al hospital y pues pasó lo que ustedes ya saben. Son momentos muy difíciles y la verdad no quisiera ahondar más en el tema, pero sí estuvo muy difícil, es algo que aún no se puede superar”, expresó el actor a este programa.

“Todavía no abrimos los cajoncitos que estaban con su ropa, la cuna, todo eso todavía son recuerdos muy fuertes y la verdad no hemos dado entrevistas porque es un dolor que es nuestro. Fue una hemorragia y no pudieron salvar al bebé", continuó.

El actor, quien actualmente forma parte del elenco del Tenorio Cómico, reconoció que aún con el dolor, puso en práctica la frase que reza “el show debe continuar”.

Con el apoyo de mi mujer, yo le pregunté antes a ella, que si quería que fuera a trabajar. Hicimos lo correcto porque Alex estaría muy orgulloso de su padre, ya que al bebé le gustaba el teatro porque se movía. Con mi voz le decía ‘mira, chiquito, aquí está trabajando tu papá’, y él se movía

Julio Alegría se tatúa el nombre de Alex en honor a su fallecido bebito

Para rendir homenaje a la memoria de su hijo, Julio Alegría se tatuó en el brazo derecho su nombre y una significativa fecha.

Como lo puse en mis redes, llevo a mi hijo en el corazón, en mi mente y ahora en mi piel para toda la vida porque Alex me enseñó a ser padre sin tenerlo y me lo grabé en una fecha muy especial

Por su parte, Andrea Rodríguez, pareja sentimental de Julio Alegría, confesó que plasmará en su piel el mismo tatuaje para recordar a su bebé Alex.

Yo me lo voy a tatuar aunque ahorita no puedo por recomendación de los doctores, por el sangrado y la hemorragia, pero claro que me voy a hacer el mismo tatuaje, igualito

Andrea Rodríguez confesó a Ventaneando el shock que sintió cuando perdió a su primogénito.

Por su puesto que yo lo apoyé, yo estaba muy mal, pero sabía que la función la iba a hacer por nuestro hijo Alex Alegría. Si fue un shock tremendo, de un ‘¿cuándo llega?’ a un ‘¿qué pasó?’. Fue algo muy duro que no nos esperábamos. No esperábamos otra cosa después de los nueve meses, si nos agarro de sorpresa

